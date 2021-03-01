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Каких подарков ждут россиянки на 8 марта

09:26
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Посуду и алкоголь дарить не рекомендуется

Эксперты выяснили предпочтения российских женщин в преддверии Международного женского дня. Предупреждение представителям сильного пола: категорически не рекомендуется дарить дамам посуду, алкоголь и деньги.
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"Большинство женщин - 38%, рассказали, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат", - цитирует РИА Новости исследование, проведенное сервисом размещения объявлений "Авито".

Отмечается, что в этом году в преддверии 8 марта на 25% вырос спрос на подарочные сертификаты, а на ювелирные украшения - на 52%. Большинство опрошенных компанией мужчин – 44% - заявили, что планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию. Подарочный сертификат в любимый магазин приготовили 28% респондентов, ювелирные украшения планируют подарить 27% охваченных исследованием россиян. Большая часть опрошенных отложили на подарок от 3 до 5 тысяч рублей.

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