Трамп выступил с первой речью после ухода с поста президента

О чем рассказал бывший президент США?

Дональд Трамп выступил с первой речью после того, как покинул пост президента США. Лидер республиканцев подверг резкой критике администрацию Джо Байдена, пообещал бороться дальше и сделал прозрачный намёк о возможности своего участия в следующей избирательной кампании.

Экс-президента США его сторонники встречают ликованием. Шесть недель назад Дональд Трамп освободил Овальный кабинет Белого дома. Но только сейчас выступил с первой речью. У него есть оправдание: ждал, как поведёт себя противник.

"Джо Байден провёл самый провальный месяц по сравнению со всеми нашими президентами в современной истории. Мы знали, что это будет плохо, но никто не представлял себе, насколько. Администрация Байдена доказала: они против новых рабочих мест, против семьи, против крепких границ, против национальной энергетики, против женщин, против науки", - сказал Трамп.

Каждое заявление своего лидера республиканцы встречают овацией. Речь Трампа – это речь победителя. Он решительно опровергает все слухи о расколе в партии. Уверен: демократы дискредитировали себя и теперь уж непременно проиграют.

"Они всё твердят, что я собираюсь создать новую партию. Но это не так. У нас уже есть Республиканская партия – она объединится и станет сильнее, чем прежде. Так что это фейковые новости," – отметил Трамп.

Следующие выборы в 2024-м, но ждать нельзя. Сейчас все надежды на членов Конгресса. "Мы должны провести полноценную избирательную реформу – и сделать это прямо сейчас. Под предлогом китайского вируса демократы изменили правила проведения выборов без одобрения законодательных органов штатов – а значит, незаконно. И это оказало решающее значение на их результаты", - заявил Трамп.

"Ты победил!" – скандирует толпа. А Дональд Трамп уверяет: проиграно сражение, но не война.

На конференции Американского консервативного союза народу не очень уж много. Основные группы поддержки – на улицах Орландо. По опросу, который провели в этот же день, 55 процентов республиканцев готовы хоть сегодня голосовать за Трампа. Впрочем, по стране тот же рейтинг доверия в 55 процентов продолжает удерживать Джо Байден. В администрации которого заранее заявили – никаких комментариев по выступлению предыдущего президента давать не намерены.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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