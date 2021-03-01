Родители Фриске подали в суд на Шепелева из-за квартиры

Телеведущему хотят запретить распоряжаться своей долей

Родители Жанны Фриске продолжают "войну" с бывшим возлюбленным покойной дочери Дмитрием Шепелевым. Семья певицы намерена решить все спорные вопросы, связанные с квартирой умершей звезды.

Недавно родители артистки посетили суд с очередным иском – они хотят запретить Дмитрию Шепелеву совершать какие-либо сделки с долей в квартире дочери, расположенной в элитном доме в Шмитовском проезде. Телеведущему и его сыну Платону принадлежит треть апартаментов.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович настоял на том, чтобы производство по делу возбудили сразу в двух судах столицы - Пресненском и Хамовническом. Сначала в них заявления от родителей Фриске не приняли, но затем в первый суд адвокаты смогли донести необходимые документы, а во второй материалы вернули после апелляции в Мосгорсуде.

В пресс-службе Пресненского суда сообщили, что беседа между сторонами пройдет 22 марта в 15.20. Также в рамках заседания одно из производств будет прекращено, передает СтарХит.

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