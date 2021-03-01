Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов

Какие претензии к соцсети у Роскомнадзора?

Злостный нарушитель российского законодательства. Администрация Twitter на протяжении нескольких лет допускала публикации, несущие угрозу людям, особенно молодому поколению. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Это и призывы к суициду, и порнография с участием несовершеннолетних, и даже инструкции, как изготовить наркотики - действительно опасные материалы подлежат обязательному удалению, и ведомство десятки тысяч раз направляло в компанию соответствующее требование.

Однако соцсеть не предпринимала никаких действий. При этом другие публикации - где, например, прослеживалась якобы пророссийская пропаганда - компания блокировала, проявляя нескрываемую политическую цензуру. В Роскомнадзоре напомнили - только за первичное нарушение, связанное с запрещенным контентом, законом предусмотрен штраф до 8 миллионов рублей, а при повторе сумма наказания серьезно увеличивается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"