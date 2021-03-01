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Один человек погиб в результате аварии на химзаводе в Подмосковье

09:57
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Причина – нарушение технологии процесса

Авария в цеху Краснозаводского химического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье привела к человеческим жертвам. Первоначально сообщалось, что в результате вспышки пострадала женщина. Позже стало известно, что сотрудница предприятия погибла.
Опубликовано видео пожара на заводе в Одинцове

"В 08:35 мск поступила информация о происшествии на площади Рдултовского, дом 1. Из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда произошла технологическая вспышка в цеху. Пожара и разрушений не последовало" - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы, на ликвидации последствий ЧП работали 15 спасателей. Привлекались пять единиц техники.

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