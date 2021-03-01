Рост цен составит до 15%
В России может подорожать оливковое масло. Рост цен на этот продукт возможен в пределах 15%.
Вероятное подорожание связано с тем, что в Испании в этом году ожидается снижение урожая оливок. Именно на эту страну приходится свыше половины их мирового производства. По словам экспертов, на урожае сказались холодная зимняя погода и шторм "Филомена".
Кроме того, снижение урожая может случиться в Италии и Греции, передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник.
По данным Еврокомиссии, в январе 2021 года стоимость испанского оливкового масла Extra Virgin составила 2,54 евро за килограмм, что на 21% превысило прошлогоднюю стоимость. Цены на итальянское и греческое масла по сравнение с прошлым годом выросли на 44,4% и 17,7% соответственно.
Специалисты уверены, что рост цен на оливковое масло в России не повлечет ощутимого снижения продаж, поскольку россияне не так чувствительны к колебаниям цен на этот продукт.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"