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В России может подорожать оливковое масло

10:49
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Рост цен составит до 15%

В России может подорожать оливковое масло. Рост цен на этот продукт возможен в пределах 15%.
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Вероятное подорожание связано с тем, что в Испании в этом году ожидается снижение урожая оливок. Именно на эту страну приходится свыше половины их мирового производства. По словам экспертов, на урожае сказались холодная зимняя погода и шторм "Филомена".

Кроме того, снижение урожая может случиться в Италии и Греции, передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник.

По данным Еврокомиссии, в январе 2021 года стоимость испанского оливкового масла Extra Virgin составила 2,54 евро за килограмм, что на 21% превысило прошлогоднюю стоимость. Цены на итальянское и греческое масла по сравнение с прошлым годом выросли на 44,4% и 17,7% соответственно.

Специалисты уверены, что рост цен на оливковое масло в России не повлечет ощутимого снижения продаж, поскольку россияне не так чувствительны к колебаниям цен на этот продукт.

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