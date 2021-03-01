Названа причина массового отравления школьников в Красноярске

Материалы направлены в суд

Специалисты Роспотребнадзора выяснили причину отравления более 70 школьников в Красноярске. Скорее всего, источником инфекции стали овощные салаты, сообщили в региональном управлении ведомства.

"Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд", — заявили в Роспотребнадзоре.

В Красноярске отравились более 70 школьников в возрасте от семи до 14 лет. Все случаи - в Советском и Октябрьском районах города. Медики выявили у детей иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторное исследование еды, а также смывов с оборудования, инвентаря и одежды сотрудников предприятия-поставщика питания. Установлены нарушения требований санитарного законодательства, передает РИА Новости.

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