Бывшая участница группы Little Big найдена мертвой

Анне Кастельянос было 39 лет

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Ее тело нашли волонтеры.

В последнее время 39-летняя Кастельянос жаловалась на боли в спине и почти не вставала с кровати. Помощь по дому ей оказывали волонтеры, сообщает телеграм-канал Baza.

Анна Кастельянос выступала в группе Little Big c 2013 по 2016 годы. Ушла из коллектива из-за недовольства родителей в детском саду, где она работала воспитательницей. Слово little в названии группы – это отсылка к росту Кастельянос, который составляет 130 сантиметров.

