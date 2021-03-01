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Новые разделы появились на портале "Московский инвестор"

10:58
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Сервис становится удобнее для пользователей

Новое обновление сервиса "Московский инвестор" позволит столичным инвесторам сообщать о проблемах, предлагать идеи и подключаться к инженерным сетям.
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Для решения сторонних вопросов разработчики сервиса создали новый раздел "Иное", обновление уже доступно в расширенной версии портала или в мобильной версии.

"Отправить сообщение через сервис "Московский инвестор" может любой зарегистрированный пользователь инвестпортала. Для этого нужно заполнить специальную форму, изложить суть вопроса или проблемы, возникшей в ходе ведения инвестиционной деятельности, и при необходимости приложить дополнительные материалы", - объяснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Портал "Московский инвестор" был запущен в ноябре прошлого года. Благодаря сервису предприниматели получили возможность решать больше вопросов онлайн без личного визита в ведомство и сбора документов в бумажном виде. Чтобы воспользоваться представленными услугами, следует зарегистрироваться на сайте и создать личный кабинет.

С начала работы сервиса столичные инвесторы направили через портал более 60% запросов, которые были связаны с имущественными торгами. В новой категории "Поддержка МСП" пользователи могут узнать о наличии помещений для аренды в технопарках, о включении выставок в официальные списки, а также о поддержке властями бизнеса, сказано на официальном сайте мэра Москвы.

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