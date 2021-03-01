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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях этой весной

10:49
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Ближайший праздник – 8 марта

Роструд напомнил россиянам, что весной их ожидают три сокращенные рабочие недели. А летом возможность отдохнуть подольше представится лишь однажды.
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"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", - сообщили в пресс-службе Роструда.

Всего лишь одна короткая рабочая неделя ожидает россиян летом. Празднование Дня России, 12 июня, выпадает на субботу - и выходной переносится на понедельник, 14 июня. Еще одни длинные выходные и трехдневная рабочая неделя будет в ноябре, в связи с празднованием Дня народного единства 4-го числа.  Выходной день перенесен с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. В результате рабочими днями будут 1,2 и 3 ноября, а с 4 по 7-е – выходными, передает ТАСС.

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