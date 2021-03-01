В России выявили еще 11571 случай коронавируса

Выздоровели 11277 человек

В России за минувшие сутки выявлен 11571 заболевший коронавирусом. Таким образом за все время пандемии в стране зарегистрировано 4257650 случаев, сообщили в оперативном штабе.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 11277 - до 3823074. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 333. Всего от инфекции с начала пандемии умерли 86455 пациентов.

Как сообщили в оперштабе, в Москве зарегистрировано 2097 новых случаев заболевания коронавирусом. В Петербурге - 943. В Подмосковье коронавирусом заболели 629 человек.

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