ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вспышка на Солнце вызвала на земле магнитную бурю

11:27
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Ученые говорят об умеренных возмущениях поля

На Земле разразилась магнитная буря. Это последствие зафиксированной днем ранее вспышки на Солнце, которую ученые оценили как слабую, класса С. Уровень магнитной бури эксперты оценили как умеренный.
Чем опасна надвигающаяся магнитная буря

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Специалисты классифицируют магнитные бури по пяти уровням. Слабая буря – класса G1 - может вызвать сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Умеренные магнитные возмущения приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных сетях. Буря уровня G5 считается экстремально сильной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дети смотрят на солнце
Дети смотрят на солнце
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.