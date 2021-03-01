Вспышка на Солнце вызвала на земле магнитную бурю

Ученые говорят об умеренных возмущениях поля

На Земле разразилась магнитная буря. Это последствие зафиксированной днем ранее вспышки на Солнце, которую ученые оценили как слабую, класса С. Уровень магнитной бури эксперты оценили как умеренный.

"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (умеренная, уровень G2)", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Специалисты классифицируют магнитные бури по пяти уровням. Слабая буря – класса G1 - может вызвать сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Умеренные магнитные возмущения приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных сетях. Буря уровня G5 считается экстремально сильной.

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