Стала известна дата выхода нового сезона "Холостяка" с Тимати

В шоу поменяли правила
В середине марта на телеэкраны выходит восьмой сезон шоу "Холостяк" с Тимати. Стало известно, что новый сезон будет отличаться не только героями, но и правилами игры.
По словам продюсеров проекта, изменения коснулись церемонии вручения роз. Теперь цветы будут трех оттенков.
Кроме того, ранее Тимати намекал на "удавшиеся хулиганства", связанные с выбором приглашенных претенденток. Рэпер заявил, что что хотел расширить формат проекта настолько, чтобы "сделать что-то, что еще никто не делал", передает Teleprogramma.pro.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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