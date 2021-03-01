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Стала известна дата выхода нового сезона "Холостяка" с Тимати

12:02
  • понедельник
  • 01 марта 2021

В шоу поменяли правила

В середине марта на телеэкраны выходит восьмой сезон шоу "Холостяк" с Тимати. Стало известно, что новый сезон будет отличаться не только героями, но и правилами игры.

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По словам продюсеров проекта, изменения коснулись церемонии вручения роз. Теперь цветы будут трех оттенков.

Кроме того, ранее Тимати намекал на "удавшиеся хулиганства", связанные с выбором приглашенных претенденток. Рэпер заявил, что что хотел расширить формат проекта настолько, чтобы "сделать что-то, что еще никто не делал", передает Teleprogramma.pro.

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