ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко потребовал ликвидировать посредников в торговле

11:55
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Для покупки товара "за забором" помощники не нужны

Посредники при покупке товаров "за забором" не нужны. Посредничество лишь "вздувает" цены на производимую в стране продукцию, так что его необходимо исключить, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Путин позитивно оценил итоги встречи с Лукашенко

"Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси", - цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента. Глава государства принял председателя Комитета государственного контроля страны Василия Герасимова.

Лукашенко уже касался вопроса посредничества в торговле. В феврале, на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что "посредники и торгаши" существенно поднимают цену на производимую в стране продукцию. Президент Белоруссии подчеркнул, что не нужно "резать" всех подряд – однако, если посредники не нужны производству, их быть не должно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.