Лукашенко потребовал ликвидировать посредников в торговле

Для покупки товара "за забором" помощники не нужны

Посредники при покупке товаров "за забором" не нужны. Посредничество лишь "вздувает" цены на производимую в стране продукцию, так что его необходимо исключить, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси", - цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента. Глава государства принял председателя Комитета государственного контроля страны Василия Герасимова.

Лукашенко уже касался вопроса посредничества в торговле. В феврале, на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что "посредники и торгаши" существенно поднимают цену на производимую в стране продукцию. Президент Белоруссии подчеркнул, что не нужно "резать" всех подряд – однако, если посредники не нужны производству, их быть не должно.

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