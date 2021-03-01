Принц Гарри признался в страхе повторить судьбу принцессы Дианы

Откровения принца прозвучали в эфире шоу Опры Уинфри

Принц Гарри во время интервью с Опрой Уинфри рассказал о своей матери. Внук британской королевы признался, что боится повторения истории принцессы Дианы.

Герцог Сассекский заявил, что даже не может представить, через что прошла мать, когда покидала королевскую семью из-за развода с мужем в августе 1996 года. В то же время она отказалась от титула ее королевского высочества.

Супруга принца Гарри Меган Маркл отметила, что их собственный уход дался им очень непросто.

"Это было невероятно тяжело для нас двоих, но, по крайней мере, мы были друг у друга", - отметил внук королевы. Он добавил, что жена поддерживала его во всем и находилась рядом, передает BBC.

В начале прошлого года принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

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