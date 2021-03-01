Толпа митингующих ворвалась в здание правительства Армении

Протестующие требуют отставки Пашиняна

Обстановка в столице Армении снова обострилась. С утра 1 марта началась акция с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Митинг организован молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн" – они не стали дожидаться назначенной на вечер акции оппозиции. Позже несколько десятков демонстрантов ворвались в здание правительства республики.

"Мы требуем отставки Пашиняна. Нашей акцией мы показали, что закрытых дверей для нас нет, и мы можем войти в любое правительственное здание", - приводит "Интерфакс" слова одного из участников акции.

Тем ивременем стало известно, что администрация президента Армении получила повторное предложение премьера об отставке главы генштаба Оника Гаспаряна. Ранее Армен Саркисян вернул Николу Пашиняну проект указа об отставке начальника генштаба с возражениями – было отмечено, что документ "в корне противоречит конституции Армении".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"