Путин заявил об эффективности российских вакцин от мутаций коронавируса

Они сейчас пугают всех в Европе

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали уникальный препарат, способный с высокой эффективностью поражать коронавирус и предотвращать самые тяжелые формы заболевания. Клинические испытания уже начались. Об этом сегодня в Кремле Владимиру Путину доложила глава агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, весь прошлый год для ФМБА прошел под эгидой борьбы с коронавирусом. Принятые меры позволили обеспечить бесперебойную работу ряда важнейших отраслей - энергетики, космонавтики. Для помощи гражданам были открыты 53 ковидных госпиталя. Большой упор делается на перспективные разработки - ученые готовят новую платформу для создания вакцин, которые будут воздействовать на клеточный иммунитет. Он может сохраняться до 17 лет. А уже существующими препаратами сейчас активно прививают население.

Владимир Путин: "Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов".

Вероника Скворцова: "Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян. Все они фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные. Все наши вакцины: и "Спутник", и вакцина, производимая "Вектором", – хорошо действуют, потому что антитела нормально, без изменений, связываются с этим сайтом".

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