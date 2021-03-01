В России появится единая цифровая платформа по предоставлению мер соцподдержки

Об этом сообщил глава правительства

Перспективы развития автомобильных дорог и предоставления социальной помощи населению обсудил в понедельник глава правительства на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Михаил Мишустин сообщил: на модернизацию автодорожной инфраструктуры в регионах выделено 100 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется Республике Крым. А граждане страны уже в ближайшее время смогут получать все положенные пособия и выплаты в ускоренном формате - без посещения инстанций и сбора справок. За пять лет вся система социальной поддержки перейдёт в электронный формат.

"Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи", - сообщил Мишустин.

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