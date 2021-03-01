ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появится единая цифровая платформа по предоставлению мер соцподдержки

14:55
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Об этом сообщил глава правительства

Перспективы развития автомобильных дорог и предоставления социальной помощи населению обсудил в понедельник глава правительства на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".
Мишустин отложил введение нового порядка техосмотра

Михаил Мишустин сообщил: на модернизацию автодорожной инфраструктуры в регионах выделено 100 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется Республике Крым. А граждане страны уже в ближайшее время смогут получать все положенные пособия и выплаты в ускоренном формате - без посещения инстанций и сбора справок. За пять лет вся система социальной поддержки перейдёт в электронный формат.

"Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат. Также появится единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи", - сообщил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пенсионеры за компьютером
Пенсионеры за компьютером
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.