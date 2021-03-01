ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские школьники провели телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года

14:53
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Ребята рассказали истории об участниках шествия

В Москве сегодня организовали первый межрегиональный телемост, посвящённый 80-летнему юбилею Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

К онлайн-проекту присоединились школьники из разных городов, которые рассказали уникальные истории об участниках шествия. Для этого ребята специально собирали информацию. Всю информацию о людях, которые прошли строем по главной площади страны, а также  их судьбах и боевых заслугах, опубликуют на сайте проекта "Мой район в годы войны".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники провели телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года
Школьники провели телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года
Телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года
Телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.