Российские школьники провели телемост на тему военного парада 7 ноября 1941 года

Ребята рассказали истории об участниках шествия

В Москве сегодня организовали первый межрегиональный телемост, посвящённый 80-летнему юбилею Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Об этом сообщает "ТВ Центр".

К онлайн-проекту присоединились школьники из разных городов, которые рассказали уникальные истории об участниках шествия. Для этого ребята специально собирали информацию. Всю информацию о людях, которые прошли строем по главной площади страны, а также их судьбах и боевых заслугах, опубликуют на сайте проекта "Мой район в годы войны".

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