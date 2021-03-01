В Москве стартовал 18-й сезон конкурса "Моя страна – моя Россия"

Участников в этом году ждут нововведения

В Москве в понедельник открылся 18 сезон конкурса молодёжных авторских проектов "Моя страна - моя Россия". Он направлен на социально-экономическое развитие территорий, передает "ТВ Центр".

О старте объявили в рамках заседания организационного комитета. Спикеры огласили список номинаций нового сезона и рассказали о нововведениях, которые ждут участников в этом году. Конкурс входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Мы видим эффект, результаты работы конкурса на примере победителей прошлых сезонов. Мы видим, что научные разработки нашли применение в жизни. Это и проекты в области развития цифровых технологий, и для повышения качества жизни граждан, например, разработка цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции", - рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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