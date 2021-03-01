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Погуляли на свадьбе: перекрывших Варшавское шоссе водителей оштрафовали

15:03
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Появилось видео происшествия

Водителям шумного свадебного кортежа, которые накануне заблокировали движение на Варшавском шоссе, теперь придётся оплачивать штрафы. Нарушений - масса, суммы - разные. Торжество отмечали с размахом - участниками оказались все, кто просто ехал рядом.

Варшавское шоссе. Движение в центр практически перекрыто, потому что кто-то отмечает свадьбу. Автомобили кортежа двигаются еле-еле, заняли все полосы. Две головные машины, белые "Мерседес" и "Киа", и вовсе едут задним ходом. Всем, похоже, очень весело. Гости свадьбы, высунувшись из окон машин, снимают происходящее на мобильные телефоны. Пользователи соцсетей их радость почему-то не разделили.

Пока свадьба пела и гуляла, в Центре организации дорожного движения достаточно оперативно установили всех нарушителей - по номерам машин. ГИБДД не менее оперативно свадебный кортеж нашла. Пришли на праздник без приглашения.

Машины заблокировали у подъезда дома, где живёт невеста. На каждого водителя инспекторы составили протоколы об административных правонарушениях. Всего выписано более десяти постановлений. Участники свадьбы быстро отодрали тонировку с окон, имитаторы мигалок с крыши спрятали, флаги тоже убрали.

Несмотря на то, что экипажей ГИБДД было несколько, оформление всех документов заняло достаточно много времени. Уже стемнело. Сообщается, что невеста с женихом в ЗАГС опоздали. Состоялся ли праздничный банкет - неизвестно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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Участники задержанного кортежа
Участники задержанного кортежа
Участники задержанного кортежа
Участники задержанного кортежа
Участники задержанного кортежа
Участники задержанного кортежа
Участники задержанного кортежа
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