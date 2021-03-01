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Собянин открыл две детские поликлиники после реконструкции

14:41
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Они расположены в Лианозове и Щукине

Две детские поликлиники открыты в столице после реконструкции. Одна из них находится в Лианозове, другая в районе Щукино, куда сегодня приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ремонтные работы здесь начались в марте прошлого года. За это время строители обновили фасад здания, а также капитально отремонтировали внутренние помещения. Был установлен новый лифт, заменены двери, окна и инженерные системы.

Кроме того, поликлиника получила почти 600 единиц современного медицинского оборудования, в том числе два аппарата УЗИ.

"Три десятка поликлиник практически построены, выходят из строительства, и еще полсотни строек будут разворачиваться в этом году. Беспрецедентный масштаб. Нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось и самое главное - качественно. Я думаю, что и пациенты тоже будут рады вернуться назад в свою родную поликлинику, получить новое качество обслуживания", - сказал Сергей Собянин.

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