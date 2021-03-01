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В одном из прудов парка Покровское-Стрешнево погибла рыба

15:16
  • понедельник
  • 01 марта 2021

В случившемся разбираются специалисты

Экологическое бедствие в парке Покровское-Стрешнево. Там на одном из прудов погибла рыба. Чтобы выяснить причины, специалистам придется провести целый комплекс исследований. У местных жителей есть свои подозрения на этот счет.
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Карпы, сазаны, окуни: улову любителей порыбачить на Иваньковских прудах в юго-западной части лесопарка Покровское-Стрешнево ещё недавно можно было лишь позавидовать. Но теперь тут никто не рыбачит. В выходные десятки обитателей водоема всплыли на его поверхности кверху брюхом.

О массовой гибели рыбы местные жители сообщили на горячую линию Департамента природопользования. Мнения посетителей парка о том, что могло стать причиной случившегося, разделились.

По словам жителей, мёртвую рыбу в Иваньковских прудах они замечают уже не в первый раз. Похожая ситуация неподалеку от этого места случилась в июле прошлого года.

Сейчас всю мертвую рыбу уже убрали. Какого-то неприятного запаха тоже не чувствуется. Но вот вода действительно выглядит странно. Кое-где на поверхности заметны даже радужные пятна. Почему погибла рыба в этом водоеме - сейчас выясняет инспекция по охране окружающей среды на особо охраняемых природных территориях.

Результаты исследований будут готовы на этой неделе. Пока же людям, особенно выгуливающим своих домашних животных, специалисты советуют держаться подальше от водоема.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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