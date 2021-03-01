Правоохранители проверят аварию на карусели в московском ТЦ

В результате обрыва аттракциона пострадали несколько детей

Следственный комитет и прокуратура выясняют причины инцидента в торговом центре "Перово Молл", где пострадали трое детей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне во время празднования дня рождения в игровой зоне неожиданно оборвалась карусель. В результате двое детей получили небольшие царапины, а самый младший гость - четырёхлетний мальчик - ушиб. Помощь медиков им не понадобилась.

По предварительным данным, у конструкции сорвало резьбу. Если окажется, что в центре не соблюдали правила безопасности, виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей и даже тюремный срок до шести лет.



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