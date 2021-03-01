Стартовал новый сезон проекта "Спортивные выходные"

Чем удивит проект на этот раз?

В понедельник стартовал третий сезон московского проекта "Спортивные выходные". Девять недель разнообразных онлайн-тренировок и мастер-классов в компании профессионалов. Для участия нужен только интернет, немного свободного пространства и желание повеселиться.

Удобная одежда, доступ в интернет и бодрое настроение – всё, что нужно, чтобы встретить эту весну в форме. Ведущий комедийного шоу Владимир Маркони впервые на площадке проекта. Впрочем, каждое занятие построено таким образом, что базовые движения освоит любой желающий - независимо от опыта и возраста, передает "ТВ Центр".

Дэнс-микс, зумба, йога, круговая, функциональная тренировки и даже скандинавская ходьба. В программе десяток дисциплин, познакомиться с которыми можно, не выходя из дома. Не успел запомнить движение - перемотай.

Кирилл Сарычев - чемпион мира по пауэрлифтингу - осваивает совсем уж непривычный для него софт-фитнес. И огромные мышцы здесь совсем не обязательны. Скорее, пригодятся уверенный настрой и выносливость.

"Если вы занимаетесь дома, то вам не понадобится ничего, кроме пространства небольшого и коврика. Всё. Всё остальное мы делаем с использованием собственного веса", - рассказала тренер "Спортивных выходных" Елена Дубас.

Впервые о проекте "Спортивные выходные" москвичи услышали в августе прошлого года. Центры Госуслуг совместно с Департаментом спорта организовали занятия в десятках столичных парков. Надоело качать мышцы - предлагали организаторы - "прокачай" мозг. Для участников программы устраивали увлекательные викторины и фитнес-экскурсии. Например, по стадиону "Лужники". Разве не любопытно узнать, почему так сложно вырастить натуральный газон для футбольного поля или как перекричать 80000 фанатов? Осенью проект переместился в интернет, но от этого лишь выиграл - почти 12 тысяч подписчиков.

"Спортивные выходные – это улыбка и пресс. А улыбка и пресс – это внимание и интерес со стороны противоположного пола", - говорит чемпион мира по пауэрлифтингу Кирилл Сарычев.

На пресс, конечно, потребуется время, а вот улыбку организаторы "Спортивных выходных" гарантируют. Ведь вместе со зрителями на площадку выходят звезды - чемпион Алексей Немов и актриса Яна Кошкина.

Instagram, Tik-Tok, Telegram - за новостями проекта можно следить по любому удобному каналу. Но основная виртуальная площадка "Спортивных выходных" - YouTube. Запись первой тренировки уже на сайте.

Анна Пешехонова, Сергей Ким, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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