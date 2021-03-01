Пламя было видно за километры: подробности пожара в Одинцове

В результате инцидента никто не пострадал

В Одинцове только к утру понедельника пожарные локализовали открытое горение на Внуковском заводе огнеупорных изделий. После полуночи там вспыхнул склад готовой продукции. По словам очевидцев, пламя поднималось так высоко, что его было видно за несколько километров.

Всю близлежащую территорию заволокло густым дымом, воздух пропах жжёной резиной и гарью. В итоге площадь пожара составила 2400 квадратных метров. В ликвидации были задействованы 71 человек и 29 единиц техники. Здание полностью выгорело. Информации о пострадавших нет. Сейчас идет проливка конструкции, выясняются причины ЧП, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"