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Работы мастера видеоарта Билла Виолы покажут в Пушкинском музее

15:26
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Представлено его творчество за последние 14 лет

В понедельник в Пушкинском открылась выставка, которую ждали все ценители видеоарта. Впервые в Москве - легендарный Билл Виола и его миражи, передает "ТВ Центр".

Более 20 работ за последние 14 лет. Можно увидеть, как художник, который начал эксперименты с видеооборудованием ещё в 70-е, совершенствовал своё мастерство.

Это не просто инсталляции. Виола соединяет известные визуальные образы с современными медиа технологиями и творит своё время, замедляя или словно спрессовывая его. Создаёт своё пространство, сжимая или расширяя его бесконечно.

В центре движущихся полотен - человек от рождения до смерти, но главное - внутренние пейзажи души художника и его героев.

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Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
Выставка "Билл Виола. Путешествие души"
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