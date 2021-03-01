Работы мастера видеоарта Билла Виолы покажут в Пушкинском музее

Представлено его творчество за последние 14 лет

В понедельник в Пушкинском открылась выставка, которую ждали все ценители видеоарта. Впервые в Москве - легендарный Билл Виола и его миражи, передает "ТВ Центр".

Более 20 работ за последние 14 лет. Можно увидеть, как художник, который начал эксперименты с видеооборудованием ещё в 70-е, совершенствовал своё мастерство.

Это не просто инсталляции. Виола соединяет известные визуальные образы с современными медиа технологиями и творит своё время, замедляя или словно спрессовывая его. Создаёт своё пространство, сжимая или расширяя его бесконечно.

В центре движущихся полотен - человек от рождения до смерти, но главное - внутренние пейзажи души художника и его героев.

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