Театр "Модерн" представил спектакль "Женитьба" с Лолитой Милявской

В спектакле сплелись произведения сразу трех классиков

В театре "Модерн" – премьера: спектакль "Женитьба". Причём сразу по трём русским классикам. Авторские тексты сохранены, но переплетены так, что получилось совершенно новое произведения. Скорее, драма, чем комедия. Впрочем, всё вполне в стиле "Модерна": провокационно, эксцентрично, остроумно, при этом глубоко и с тонким пониманием психологии человека.

Кричат вороны, летают пакеты и эффектно появляется она - невеста Агафья Тихоновна. В этой роли - звезда шоу-бизнеса Лолита Милявская. В спектакле "Женитьба" она дебютировала как драматическая актриса на сцене театра "Модерн". И уже первым появлением поражает зрителей своим абсолютно негламурным образом.

"Меня действительно труппа восприняла настороженно, интеллигентно-настороженно. Где-то к шестой репетиции я начала обниматься с труппой, и я поняла, что всех немножечко отпустило", - говорит Лолита.

В новом спектакле соединяются сразу три произведения - "Женитьба" Гоголя, "Предложение" Чехова и "Женитьба Бальзаминова" Островского. Один текст перетекает в другой, зритель не заметит "швов".

"Я увидел у трех великих авторов некую схожесть, хотя эти авторы очень яркие и очень разные. Я увидел, что в этих произведениях никто никого не любит. Абсолютно сегодняшний день", - говорит режиссер, руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

Со сцены звучат оригинальные тексты. И режиссер Юрий Грымов придумал для своих героев такую среду, в которой гоголевский "диван" сегодня действительно бы считался богатством. Поэтому сценическое пространство - то ли промзона, то ли крыша. Все женихи появляются откуда-то из подвала, туда же и исчезают.

"Это неожиданная работа. Я думаю, что у всех есть шаблон, что такое Гоголь, что такое Островский.… Это неожиданно, очень иронично и современно!" – говорит заслуженная артистка России, актриса театра "Модерн", исполняет роль свахи в спектакле "Женитьба" Анастасия Светлова.

Все персонажи этой пьесы на самом деле не готовы любить, не готовы отдать свое сердце, а лишь ищут выгоду или удобство. Для героев важны не чувства, а вещи - они за них очень держатся, и во время дискуссий о прекрасном не забывают открутить лампочку или взять, что плохо лежит. Жизнь прошлым не дает им развиваться.

"Здесь люди - они недочеловеки, сами себя туда втоптали, поэтому мы только успеваем проявиться, и в итоге ничем это не заканчивается", - рассказывает актер театра "Модерн", исполнитель роли Бальзаминова в спектакле "Женитьба" Сергей Аронин.

В афише название спектакля написано через пробел, и есть еще одна хитрость: в "а" зашифровано "ы". Получается "женитьбы" - отсылка к трем пьесам, а "женить бы" - главная цель героев.

Наталья Тарасова, Арсений Калашников, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"