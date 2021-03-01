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Кремль ответил Байдену на слова об аннексии Крыма

12:45
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Американскому президенту посоветовали просто признать факт воссоединения Крыма с Россией

В Кремле отреагировали на заявление Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию Крыма. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой аннексии не было.

"Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права", - заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, факт воссоединения Крыма и России надо "просто признать". Песков добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным Джо Байден не увязывал вопрос о принадлежности Крыма с будущим взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

Крым стал частью Российской Федерации весной 2014 года. За воссоединение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Руководство России не раз подчеркивало, что полуостров стал российским демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, однако этой позиции придерживаются далеко не все страны.

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