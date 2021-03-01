Юрию Лозе объяснили смысл живописи в стиле "каляка-маляка"

Композитор высказался насчет картин в стиле "каля-маля"

Юрий Лоза признался, что ничего не понимает в живописи и не разбирается в художественной ценности произведений в стиле абстракционизма.

"И все-таки я ничего не понимаю в живописи. К примеру, как ни старались люди, в ней разбирающиеся, они так и не смогли мне растолковать, почему вот эта картина умершего десять лет назад была продана на торгах в Нью-Йорке за 70 миллионов долларов. У нее нет названия, а в описании каталога "Сотбис" о ней говорится как о "попытке объяснить необъяснимое", - заявил Лоза.

По его словам, самым подходящим названием для такой картины стало бы "Каляка-маляка".

На рассуждения музыканта отреагировал психолог Рамиль Гарифуллин. В комментариях под записью Лозы он объяснил композитору, почему люди ценят такое искусство.

"Оригинально очаровать обывателя — вот, порой, формула успеха и признания творений. Этот художник спаразитировал на известном "каля-маля", вы на известных музыкальных гармониях. Потом заводятся механизмы тиража...и успех разрастается", - написал Гарифуллин.

Лоза пока не прокомментировал ответ психолога.

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