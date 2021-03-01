В Кремле оценили западные публикации о скачке продуктовых цен в России

Нет оснований относить Россию к "горячим точкам"

Ситуация с коронавирусом сказалась на доходах людей во всем мире – в том числе и россиян, признают в Кремле. Однако оснований относить Россию к "горячим точкам" нет, уверен Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента прокомментировал данные агентства Bloomberg.

"Что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны… То, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира - вот с эти мы не согласны", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что многие люди ощутили на себе влияние пандемии коронавируса – в том числе и падение доходов. Но эта ситуация сейчас характерна для всех стран мира. И причислять Россиию к "горячим точкам" из-за роста цен на продукты нет оснований.

Песков также ответил на вопрос о возможных методах борьбы с проблемой подорожания продуктов питания. Представитель Кремля отметил, что в экспертных кругах обсуждается тема продуктовых сертификатов, которые широко применяются в разных странах мира, передает РИА Новости.

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