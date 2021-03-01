ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским выпускникам станет сложнее получить медаль за успехи в учебе

13:49
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Будут учитываться результаты ЕГЭ

Выпускникам одиннадцатых классов теперь будет сложнее получить медаль "За особые успехи в учении". Согласно новым правилам, одних отличных оценок будет недостаточно.
В российских школах могут вернуть оценки за поведение

Соответствующий проект приказа Минпросвещения России появился на портале правовой информации. Теперь отличникам, чтобы получить медаль, нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 70 баллов, а остальные экзамены хотя бы на минимальное количество баллов.

В том случае, если учащийся решит сдавать ГВЭ (выпускной экзамен после девятого класса), то для получения медали ему придется сдать экзамен по русскому языку и математике на отлично.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выпускники на экзамене
Выпускники на экзамене
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.