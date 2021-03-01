Российским выпускникам станет сложнее получить медаль за успехи в учебе

Будут учитываться результаты ЕГЭ

Выпускникам одиннадцатых классов теперь будет сложнее получить медаль "За особые успехи в учении". Согласно новым правилам, одних отличных оценок будет недостаточно.

Соответствующий проект приказа Минпросвещения России появился на портале правовой информации. Теперь отличникам, чтобы получить медаль, нужно будет сдать ЕГЭ по русскому языку минимум на 70 баллов, а остальные экзамены хотя бы на минимальное количество баллов.

В том случае, если учащийся решит сдавать ГВЭ (выпускной экзамен после девятого класса), то для получения медали ему придется сдать экзамен по русскому языку и математике на отлично.

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