Мишустин выделил 100 миллиардов на развитие дорожной сети в регионах

Модернизация инфраструктуры продолжится по поручению президента

Российские власти продолжают модернизацию дорожной инфраструктуры в регионах. На эти цели правительство выделило 100 миллиардов рублей. Часть средств пойдет на строительство дорог в Крыму, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Уже созданы такие ключевые объекты, как трасса "Таврида" и Крымский мост. Также мы дополнительно направили региону 10,5 миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок свыше 330 километров дорог", - заявил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Премьер напомнил, что на прошедшем заседании правительства было выделено на эти цели 100 миллиардов рублей. Средства в течение двух лет получат 69 регионов. Большая часть – 70,5 миллиарда – будет направлено уже в этом году.

По данным пресс-службы кабмина, 27 миллиардов рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах. Оставшиеся средства направят на строительство и реконструкцию конкретных объектов – в частности, северного обхода Лобни в Московской области, моста через реку Шексну в Череповце, южного подъезда к Краснодару и восточного выезда из Уфы, передает ТАСС.

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