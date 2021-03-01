В России разрабатывают вакцину, способную защищать от COVID-19 годами

Препарат позволит развить клеточный иммунитет

В ФМБА приступили к разработке вакцины от коронавирусной инфекции, которая будет давать иммунитет на клеточном уровне. Отмечается, что антительный иммунитет держится лишь несколько месяцев, а клеточный – годами.

О разработке нового препарата президенту России Владимиру Путину рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.

"И второй момент, если вы позволите, - это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID следующего уже поколения. В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность", - заявила она.

По словам Скворцовой, в некоторых экспериментальных работах отмечалось, что клеточный иммунитет способен сохраняться по 13-17 лет, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"