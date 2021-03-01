Скворцова доложила Путину о новом препарате от коронавируса

Лекарство не имеет аналогов в мире

Разработанный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мир-19" не имеет аналогов. Первая фаза клинических испытаний завершится к середине марта, доложила президенту России Владимиру Путину глава ФМБА Вероника Скворцова.

"С учетом того, что это новая молекула - она новая и запатентованная, и аналогов не имеет, - мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим к работе с пациентами, переходим ко второй фазе", - сказала Скворцова на встрече с президентом.

Скворцова подчеркнула: эксперименты на животных подтвердили, что у пациентов в 10 тысяч раз снижается вирусоносительство. Но главное - препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

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