Названа разница между иммунитетом у привитых и переболевших COVID-19

Антитела защищают организм несколько месяцев

Исследования показали, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации держится дольше, чем после болезни. Об этом заявил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

"Не только вакцинация применительно к коронавирусной инфекции является определяющим моментом. Потому что все больше и больше данных за то, что SARS-CoV-2 становится таким сезонным заболеванием, вернее, возбудителем сезонного заболевания... Уже есть некие данные о длительности поствакцинального и постинфекционного иммунитета. Кстати, интересные вещи, что поствакцинальный иммунитет более длительный, чем постинфекционный", - отметил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что приоритетной группой для иммунизации являются жители крупных городов. Он объяснил, что в большом городе вероятность заболеть коронавирусом гораздо выше, чем в малонаселенных пунктах, передает РИА Новости.

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