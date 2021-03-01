ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал сроки сдачи первой новостройки программы реновации в Щукине

14:20
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Переселение начнется весной

Сергей Собянин сегодня осмотрел первый возведенный по программе реновации дом в Щукине. Он расположен по адресу по адресу ул. Новощукинская, вл. 8, корп. 1. Переселение жильцов начнется уже весной.

На встрече с будущими жителями этого дома мэр Москвы сообщил, что они смогут заранее до переселения посмотреть его. Если к качеству отделки возникнут претензии, переселенцы могут обратиться в специально открытый центр, который находится на первом этаже новостройки.

"Я был в нескольких домах по реновации. Там по качеству отделки у жителей практически нет претензий. Если есть, то на первом этаже специальный центр, куда можно подойти и высказать свои претензии, пожелания, оформить в собственность и так далее. А людям старшего поколения мы обеспечим помощь с переездом", - добавил Сергей Собянин.

Ожидается, что строительство завершится в марте. Переселение жителей запланировано на май.

В новом доме 306 квартир, общая площадь которых составляет 17,5 тыс. кв.м. Отделка вентилируемого фасада выполнена из керамогранитной плитки белого и салатового цветов, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить внешний вид здания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин общается с жителями
Сергей Собянин общается с жителями
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.