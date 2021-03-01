Собянин назвал сроки сдачи первой новостройки программы реновации в Щукине

Переселение начнется весной

Сергей Собянин сегодня осмотрел первый возведенный по программе реновации дом в Щукине. Он расположен по адресу по адресу ул. Новощукинская, вл. 8, корп. 1. Переселение жильцов начнется уже весной.

На встрече с будущими жителями этого дома мэр Москвы сообщил, что они смогут заранее до переселения посмотреть его. Если к качеству отделки возникнут претензии, переселенцы могут обратиться в специально открытый центр, который находится на первом этаже новостройки.

"Я был в нескольких домах по реновации. Там по качеству отделки у жителей практически нет претензий. Если есть, то на первом этаже специальный центр, куда можно подойти и высказать свои претензии, пожелания, оформить в собственность и так далее. А людям старшего поколения мы обеспечим помощь с переездом", - добавил Сергей Собянин.

Ожидается, что строительство завершится в марте. Переселение жителей запланировано на май.

В новом доме 306 квартир, общая площадь которых составляет 17,5 тыс. кв.м. Отделка вентилируемого фасада выполнена из керамогранитной плитки белого и салатового цветов, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить внешний вид здания.

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