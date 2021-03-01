Титановый шар с надписью на русском нашли в песке на Багамах

Находку изучают эксперты по космосу

Титановый шар с выгравированными надписями на русском языке нашли туристы на одном из Багамских островов. Как рассказала отдыхающая из Великобритании Манон Кларк, она наткнулась на шар, который лежал в песке на одном из пляжей острова Харбор.

Надпись кириллицей на находке сообщала, что объект имеет диапазон рабочих температур от минус 170 до минус 196 градусов Цельсия, объем шара - 43 литра, вес - 41 килограмм. Указана и дата изготовления - 2018 год.

Эксперты по космосу пришли к выводу, что перед ними часть разгонного блока космического аппарата - бак высокого давления. Как заявили специалисты в интервью британскому изданию The Independent, это часть ракеты, используемой для запуска спутников.

Ученые напомнили, что большинство спутников или их составных частей рано или поздно падают в океан. Операторы обычно стремятся к их снятию с орбиты и уничтожению на "кладбище космических кораблей" в необитаемой южной части Тихого океана. Однако падение не всегда удается столь жестко контролировать, отмечают эксперты.

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