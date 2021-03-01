Ильич из Little Big отреагировал на смерть бывшей участницы группы

Певица умерла 1 марта
Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал новость о смерти певицы Анны Кастельянос, которая была участницей первого состава коллектива.
Музыкант в соцсети рассказал о своем отношении к артистке и назвал ее хорошим человеком. По словам Прусикина, у девушки было больше жизненной энергии и силы, чем у всех остальных участников коллектива. Однако в дальнейшем их пути разошлись, и судьба решила по-своему.
"Для меня она всегда жива!" - отметил исполнитель.
Нынешняя вокалистка группы Софья Таюрская подчеркнула, что не была лично знакома с Анной. При этом артистка выразила соболезнования родным и близким певицы.
39-летнюю Анну Кастельянос 1 марта нашли мертвой в своей квартире в Санкт-Петербурге. Полицейские отметили, что смерть не была насильственной. Согласно предварительной версии, певица умерла от сердечной недостаточности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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