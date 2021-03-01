В Финляндии вернули режим чрезвычайного положения из-за пандемии

Ситуация с COVID-19 в стране ухудшается
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о принятом властями страны решении вновь ввести режим чрезвычайного положения - это связано с ухудшение эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
"Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад", - приводит слова Марин ТАСС.
В парламент также передано предложение закрыть рестораны, эта мера, по предварительным планам, должна коснуться находящихся в фазе ускорения пандемии регионов.
Как уточнила премьер, правительство рассматривает и возможность введения в Финляндии комендантского часа.
За сутки в стране выявили 392 случая COVID-19, общее число заболевших - 58064. Скончались 742 пациента.
Ранее Финляндия закрывала границы с 19 марта по 13 мая 2020 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"