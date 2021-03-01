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Пашинян признал, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

15:12
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Свою неправоту премьер признал после беседы с Владимиром Путиным

Как заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян, после беседы с президентом России Владимиром Путиным глава кабмина признал, что его дезинформировали по поводу качества поставленных в республику российских ракетных комплексов "Искандер-М".

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"Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире", - приводит слова Геворгян агентство Sputnik Армения.

Пресс-секретарь добавила, что слова Пашиняна не имеют отношения к содержанию армяно-российских отношений в сфере военного сотрудничества.

На заявление Геворгян отреагировали в Кремле. Теперь правда в этом вопросе восстановлена, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Пашинян заявил в интервью, что при применении российских "Искандеров" во время осенних боев в Нагорном Карабахе ракеты не взорвались или "взорвались на 10%". В Государственной думе на это заметили, что, делая подобные заявления, армянский премьер проявляет некомпетентность.

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