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ФАС поручили проверить обоснованность высоких цен на курятину

15:10
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Возможно злоупотребление производителей своим положением на рынке

Российских производителей куриного мяса и яиц заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Федеральной антимонопольной службе поручено оперативно проверить обоснованность повышения цен на эти продукты.
В России могут подорожать яйца и мясо птицы

"Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением", - приводит слова участника совещания агентство ТАСС.

Рост цен на эти продукты зафиксирован на прошлой неделе в российских регионах. Как сообщалось, куры охлажденные и мороженые подорожали в среднем на 3,5%. Стоимость куриных яиц увеличилась в среднем на 2,5%.

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