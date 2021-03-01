Непривитых от коронавируса россиян попросили посидеть дома

Не все готовы вакцинироваться
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович обратилась к россиянам, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.
Она рекомендовала непривитым людям оставаться дома, поскольку отказ от вакцинации влияет не только на них, но и на окружающих.
"Я бы им сказала сидеть дома и никуда не выходить... Заболевание - новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: одно - что вы сами рискуете, второе - что вы рискуете перенести инфекцию другим людям. Так что я ничего не могу порекомендовать", - сказала представитель ВОЗ.
Она отметила, что при некоторых заболеваниях иммунитет, насколько бы крепким он ни был, не может полностью справиться с инфекцией. В качестве примера Вуйнович привела натуральную оспу и корь, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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