МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции ЕС

Подобные действия разрушают двусторонние отношения, отметили в ведомстве

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без ответа новые персональные санкции Евросоюза.

"Реакция будет с нашей стороны", - цитирует слова замглавы МИД ТАСС.

Он добавил, сюрпризом для России планы ЕС не стали, но необходимо еще раз констатировать, что подобные действия разрушают двусторонние отношения.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС достигли договоренностей о введении персональных санкций против России в ответ на заключение блогера Алексея Навального. Это будут точечные ограничительные меры, направленные на отдельных лиц.

Страны Запада считают арест оппозиционера незаконным и настаивают на его освобождении. В Москве же на это не раз отмечали, что вмешательство в дела суверенного государства недопустимо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"