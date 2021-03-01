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МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции ЕС

15:25
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Подобные действия разрушают двусторонние отношения, отметили в ведомстве

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без ответа новые персональные санкции Евросоюза.

Европа раскололась по вопросу новых санкций против России
Постпред России пообещал асимметричный ответ в случае новых санкций ЕС

"Реакция будет с нашей стороны", - цитирует слова замглавы МИД ТАСС.

Он добавил, сюрпризом для России планы ЕС не стали, но необходимо еще раз констатировать, что подобные действия разрушают двусторонние отношения.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС достигли договоренностей о введении персональных санкций против России в ответ на заключение блогера Алексея Навального. Это будут точечные ограничительные меры, направленные на отдельных лиц.

Страны Запада считают арест оппозиционера незаконным и настаивают на его освобождении. В Москве же на это не раз отмечали, что вмешательство в дела суверенного государства недопустимо.

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