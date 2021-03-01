ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянку арестовали за продажу ребенка

15:38
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Женщина продала новорожденного условному покупателю за 800 тысяч рублей

В Дагестане арестовали женщину, которая за 800 тысяч рублей продала своего новорожденного ребенка условному покупателю.

В отношении 28-летней жительницы Махачкалы возбуждено уголовное дело по статье "Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР, сделка по продаже ребенка состоялась 26 февраля, после чего мать была задержана сотрудниками уголовного розыска МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.