Россиянку арестовали за продажу ребенка

Женщина продала новорожденного условному покупателю за 800 тысяч рублей

В Дагестане арестовали женщину, которая за 800 тысяч рублей продала своего новорожденного ребенка условному покупателю.

В отношении 28-летней жительницы Махачкалы возбуждено уголовное дело по статье "Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР, сделка по продаже ребенка состоялась 26 февраля, после чего мать была задержана сотрудниками уголовного розыска МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"