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Эпидемиолог призвал носить маску и после прививки от COVID-19

15:29
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Вакцинированные люди могут быть источниками инфекции

Так как даже вакцинированные от коронавируса могут быть источниками инфекции, продолжать соблюдать профилактические антиковидные меры необходимо. С таким заявлением выступил главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико.

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"Внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Он уточнил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, так что вместе с вакциной нужно использовать и "обычные проверенные меры".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что Россия все еще в эпидемическом процессе, так что регионам необходимо сохранять меры по противодействию распространению коронавируса.

За минувшие сутки в России выявили 11571 заболевшего, за все время пандемии в стране зарегистрировано 4257650 случаев COVID-19.

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