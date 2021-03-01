Сябитова обратилась к мечтающим о детях женщинам

Телесваха рассказала, стоит ли убеждать мужчину завести ребенка

Роза Сябитова рассказала женщинам, как вести себя с мужчинами, которые не хотят иметь детей. Мудростью сваха решила поделиться в соцсети.



Сябитова предупредила, что обсуждать рождение детей нужно еще до брака, чтобы потом не возникло недопонимания.



"К сожалению, не все мужчины готовы к рождению детей или, например, хотят только одного ребенка, поэтому заранее обсудите этот вопрос с мужчиной, который хочет стать вашим мужем, и придите к согласию", - посоветовала сваха.



Она также подчеркнула, что в ее понимании "уклонение от рождения детей" - это грех. По мнению Сябитовой, если семья в состоянии завести малышей, это нужно сделать. Телеведущая добавила, что лучше не рожать детей от мужчины, который изначально настроен против этого.

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