Состояние десятков украинских врачей ухудшилось после прививки от коронавируса

Вакцинацию проводили препаратом компании AstraZeneca

Десятки медиков в Одессе пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после прививки препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca. Начиная с 25 февраля вакцинацию прошли около 60 врачей и медсестер. Уже на следующий день почти половина из них почувствовала сильнейшее недомогание.

"Наблюдалась реакция в виде повышения температуры - от 37,2 до 38,5 градусов. Ухудшение общего состояния", - приводит агентство УНИАН комментарий главы местного департамента здравоохранения Елены Якименко.

Одесские медики в результате начали массово отказываться от прививок. Изначально им обещали прививку американским препаратом BioNTech/Pfizer. Однако получили AstraZeneca индийского производства.

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