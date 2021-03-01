ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: антитела работают лишь у половины переболевших COVID-19

15:51
  • понедельник
  • 01 марта 2021

Только у 50% идет связывание белка RBD с рецептором клетки

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского Александр Караулов заявил, что вируснейтрализующими антителами обладает только половина перенесших коронавирус пациентов.

Непривитых от коронавируса россиян попросили посидеть дома
От коронавируса уже привились около 4 миллионов россиян

Лишь у 50%, уточнил специалист, антитела способны подавлять связывание белка RBD с рецептором клетки.

По словам Караулова, уровень врожденного иммунитета человека важен, но не стоит пренебрегать и простыми способами его усилить.

"Физкультура, сон, нормальный образ жизни, психоэмоциональный статус и так далее", - цитирует медика ТАСС.

Как ранее заметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, иммунная система случайным образом вырабатывает сразу целый набор антител, но большая их часть вируснейтрализующей не становится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.