Эксперт: антитела работают лишь у половины переболевших COVID-19

Только у 50% идет связывание белка RBD с рецептором клетки

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского Александр Караулов заявил, что вируснейтрализующими антителами обладает только половина перенесших коронавирус пациентов.

Лишь у 50%, уточнил специалист, антитела способны подавлять связывание белка RBD с рецептором клетки.

По словам Караулова, уровень врожденного иммунитета человека важен, но не стоит пренебрегать и простыми способами его усилить.

"Физкультура, сон, нормальный образ жизни, психоэмоциональный статус и так далее", - цитирует медика ТАСС.

Как ранее заметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, иммунная система случайным образом вырабатывает сразу целый набор антител, но большая их часть вируснейтрализующей не становится.

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