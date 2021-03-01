Подмосковных водителей предупредили об опасности на дорогах

Ожидаются "арктические" морозы

Водителей в Подмосковье предупреждают об опасной погоде. В минтрансе региона напомнили, что синоптики прогнозируют "арктические" морозы и гололед. Автовладельцев призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Осторожность следует соблюдать и пешеходам.

"После кратковременного потепления в начале марта синоптики прогнозируют арктические морозы в Московском регионе. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напоминает водителям о важности соблюдения ПДД и аккуратном вождении. В связи с температурными скачками на дорогах возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении ведомства.

Пешеходам напоминают о необходимости быть предельно внимательными при переходе через проезжую часть и железнодорожные пути. Кроме того, в темное время суток необходимо носить светоотражающие элементы, передает РИА Новости.

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